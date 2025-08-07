PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Veranstaltungsreiches Wochenende

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 09.08.2025, 09:00 bis 20:00h Verkehrseinschränkungen am Samstag

Am kommenden Samstag finden in Braunschweig mehrere Veranstaltungen und Versammlungen statt. Dadurch wird es in der Innenstadt und rund um das Eintracht-Stadion zu Beeinträchtigung des Straßenverkehrs kommen.

In der Innenstadt findet u.a. der diesjährige CSD statt. Dabei wird es im Rahmen der Versammlung um ca. 13:00h zu einem Aufzug durch die Innenstadt kommen. Dies wird auch temporäre Auswirkungen auf den ÖPNV und weitere kurzfristige Sperrungen zur Folge haben.

Zeitgleich findet das erste Heimspiel der Saison von Eintracht Braunschweig statt. Dabei kommt es zu den, aus der letzten Saison, bekannten Straßensperrungen vor und nach dem Spiel. Zusätzlich wird die Siegfriedstraße, ab der Guntherstraße in Richtung Hamburger Straße von 12:00 bis 17:00h einspurig gesperrt sein. Der gesperrte Bereich wird als alternative Haltestelle für Fahrgäste des ÖPNV nach Spielende zur Verfügung stehen.

Für Samstag den 05.08 gilt ein gesonderter Fahrplan der BSVG mit Schienenersatzverkehr. Dieser ist auf der Internetseite der BSVG einsehbar.

Die Straßensperrungen im Rahmen des Fußballspiels werden ebenfalls entsprechend beschildert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 13:14

    POL-BS: Diebstahl durch falsche Wasserwerker

    Braunschweig (ots) - Innenstadt, 01.08.2025, 10:00h Unbekannte stehlen Bargeld Am vergangenen Freitag kam es in der Innenstadt zu einem vollendeten Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür einer 82-jährigen Braunschweiger und spiegelte vor, dass er die Wasserventile im Badezimmer überprüfen muss, weil es dort in der Vergangenheit zu Problemen gekommen war. Nachdem er ca. 30min im ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 07:44

    POL-BS: Fahrzeug auf Autobahn brennt aus

    Braunschweig (ots) - A39, Richtung Salzwedel, Anschlussstelle Salzgitter-Thiede 04.08.2025, 19:50 Uhr Andauernde Vollsperrung aufgrund von Fahrbahnschäden In den Abendstunden des Montags wurde der Polizei ein qualmender PKW auf der A39 gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Salzgitter abgelöscht werden. Ursache soll ein technischer Defekt am Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren