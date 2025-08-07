Polizei Braunschweig

POL-BS: Veranstaltungsreiches Wochenende

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 09.08.2025, 09:00 bis 20:00h Verkehrseinschränkungen am Samstag

Am kommenden Samstag finden in Braunschweig mehrere Veranstaltungen und Versammlungen statt. Dadurch wird es in der Innenstadt und rund um das Eintracht-Stadion zu Beeinträchtigung des Straßenverkehrs kommen.

In der Innenstadt findet u.a. der diesjährige CSD statt. Dabei wird es im Rahmen der Versammlung um ca. 13:00h zu einem Aufzug durch die Innenstadt kommen. Dies wird auch temporäre Auswirkungen auf den ÖPNV und weitere kurzfristige Sperrungen zur Folge haben.

Zeitgleich findet das erste Heimspiel der Saison von Eintracht Braunschweig statt. Dabei kommt es zu den, aus der letzten Saison, bekannten Straßensperrungen vor und nach dem Spiel. Zusätzlich wird die Siegfriedstraße, ab der Guntherstraße in Richtung Hamburger Straße von 12:00 bis 17:00h einspurig gesperrt sein. Der gesperrte Bereich wird als alternative Haltestelle für Fahrgäste des ÖPNV nach Spielende zur Verfügung stehen.

Für Samstag den 05.08 gilt ein gesonderter Fahrplan der BSVG mit Schienenersatzverkehr. Dieser ist auf der Internetseite der BSVG einsehbar.

Die Straßensperrungen im Rahmen des Fußballspiels werden ebenfalls entsprechend beschildert.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell