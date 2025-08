Polizei Braunschweig

POL-BS: Diebstahl durch falsche Wasserwerker

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 01.08.2025, 10:00h

Unbekannte stehlen Bargeld

Am vergangenen Freitag kam es in der Innenstadt zu einem vollendeten Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür einer 82-jährigen Braunschweiger und spiegelte vor, dass er die Wasserventile im Badezimmer überprüfen muss, weil es dort in der Vergangenheit zu Problemen gekommen war.

Nachdem er ca. 30min im Beisein der Seniorin das Badezimmer begutachtete, verließ er die Wohnung.

Im Nachgang stellte der zwischenzeitlich abwesende Ehemann der 82-Jährigen fest, dass aus der Wohnung eine vierstellige Bargeldsumme entwendet wurde. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Verfahren ein. Eine Tatbegehung von zwei gemeinschaftlich agierenden Tätern kann nicht ausgeschlossen werden. Der Mann aus der Wohnung kann wie folgt beschrieben werden: 45-50 Jahre, ca. 1,65m groß, längere Haare, mit Tasche.

Wer im Bereich Güldenstraße/Breite Straße dahingehend Beobachtungen gemacht, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell