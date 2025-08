Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrzeug auf Autobahn brennt aus

Braunschweig (ots)

A39, Richtung Salzwedel, Anschlussstelle Salzgitter-Thiede 04.08.2025, 19:50 Uhr

Andauernde Vollsperrung aufgrund von Fahrbahnschäden

In den Abendstunden des Montags wurde der Polizei ein qualmender PKW auf der A39 gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Salzgitter abgelöscht werden. Ursache soll ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein.

Es wurde eine Vollsperrung eingerichtet und der Verkehr in der Vollsperrung durch die Polizei zurückgeführt. Durch das Feuer brannte das Fahrzeug vollständig aus und die Fahrbahn wurde in unmittelbarer Nähe des PKW so stark beschädigt, dass diese erneuert werden muss.

Dazu sind Sperrmaßnahmen, vermutlich bis in die Abendstunden des 05.08.2025 nötig.

Die Einsatzstelle wird durch die zuständige Autobahnmeisterei abgesichert. Diese ist auch für die Fahrbahnsanierung zuständig. Aufgrund der notwendigen Sanierungsmaßnahmen kommt es ab der Anschlussstelle Salzgitter Thiede zu einer Vollsperrung und der Verkehr wird an der Anschlussstelle abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell