Polizei Braunschweig

POL-BS: Trunkenheitsfahrt am Samstag

Braunschweig (ots)

Wolfenbütteler Straße, 02.08.2025, 03:25h

Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldet ein 19-jähriger Zeuge der Polizei einen Volkswagen aus Wolfenbüttel, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Auch kam es während der Fahrt zu mehreren Beinaheunfällen mit dem Bordstein und einer Baustelle. Also das Fahrzeug schließlich von den hinzugerufenen Polizeibeamten auf der A36 in Fahrtrichtung Süden festgestellt wurde und dem Fahrzeugführer das Zeichen zum Folgen gegeben wurde, verlangsamte er seine Fahrt erheblich auf weniger als 50km/h. Auch an der ersten Anschlussstelle, an der er kontrolliert werden sollte, fuhr er vorbei. Schließlich folgte der VW dem Streifenwagen an der AS Wolfenbüttel Nordwest von der Autobahn.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jähriger Fahrer aus Wolfenbüttel deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Dazu wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell