Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Farbschmiererei

Braunschweig (ots)

Steinberganger, 30.07.2025, 07:15 bis 07:50h

Unbekannter sprüht mehrfach Graffitis auf Spielplatz

Am gestrigen Morgen meldete ein Mann der Polizei, dass er auf einem Spielplatz am Rande des OT Broitzem diverse Farbschmierereien mit verfassungsfeindlichem Hintergrund, u.a. Hakenkreuze, festgestellt hat.

Vor Ort konnte die Kriminalpolizei sowohl an Spielgeräten als auch auf Sitzbänken, der Straße und Bäumen eine Vielzahl an Graffitis in hell- und dunkelblauer Farbe feststellen. Der Tatort wurde aufgenommen und es wurden Spuren gesichert. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Hinweise auf einen möglichen Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

