Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeiliche Kontrollen der sog. Raser- und Poser-Szene

Braunschweig (ots)

26.07.2025

Großkontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

In den Abend- und Nachtstunden des 26.07.25 führte das Polizeikommissariat Braunschweig-Mitte unter Beteiligung weiterer Kräfte der Polizeiinspektion sowie Kräften der Polizei Salzgitter einen Einsatz mit dem Schwerpunkt der Kontrolle der sog. Raser- und Poser-Szene durch. In den letzten Wochen und Monaten war es insbesondere in den Nächten der Wochenenden in der Braunschweiger Innenstadt vermehrt zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung hochmotorisierter Fahrzeuge gekommen. Hierbei wurden teils Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h erreicht. Neben dem extrem hohen Gefährdungspotenzial für die Teilnehmer, die eingesetzten Polizeikräfte sowie unbeteiligte Dritte, kam es in diesem Zuge zudem zu erheblichen Lärmbelästigungen und zahlreichen Bürgerbeschwerden. Im Rahmen des Einsatzes vom Samstagabend wurden insgesamt 159 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, hierbei mehrfach mehr als 100 km/h im Innenstadtbereich, mit Höchstwerten von gemessenen 118 km/h bei erlaubten 50 km/h und 96 km/h bei erlaubten 30 km/h. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. 36 Pkw und Motorräder wurden zudem einer intensiven Kontrolle unterzogen. Neben einer Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurden u.a. 7 Bußgeldverfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet, 4 Pkw wurden mit dem Verdacht auf technische Manipulation sichergestellt und abgeschleppt. Ferner wurden 8 Bußgeldanzeigen wegen des Verursachens von unzulässigem Lärm gefertigt. Der Einsatz wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig durchgeführt, die sich im Rahmen ihrer Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei mit eigenen Kräften an den Geschwindigkeitskontrollen beteiligte. Zudem wurde der Einsatz durch eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Braunschweig begleitet. Markus Glomb, Leiter des Polizeikommissariats Braunschweig-Mitte, bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften und Behörden und kündigt weitere Kontrollen an: "Die Polizei und die Stadt Braunschweig haben dieses Phänomen im Blick. Die an uns herangetragenen Bürgerbeschwerden decken sich mit unseren eigenen Feststellungen. Wir werden hier auch künftig Schwerpunkte setzen, um diesen gefahrenträchtigen Verhaltensweisen entschieden entgegenzutreten."

