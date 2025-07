Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub auf offener Straße

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

24.07.25, 02.10 Uhr

Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden ist es in der Innenstadt zu einer Raubstraftat gekommen. Zunächst wurde der Polizei über die Leitstelle des Rettungsdienstes gemeldet, dass sich in der Kreuzstraße ein 26-jähriger verletzter Mann befindet, der Angaben macht, Opfer eines Raubes geworden zu sein.

Den eingesetzten Beamten gegenüber bestätigte er seine Angaben. Er habe sich in der Innenstadt, in Nähe der Friedrich-Wilhelm-Straße aufgehalten. Dort sei er dann auf eine männliche Person getroffen, die ihm plötzlich mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen habe, um ihm anschließend Bargeld zu entwenden, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Auch aufgrund der starken Alkoholisierung des Opfers konnten keine weiteren Informationen sowie eine Beschreibung des Täters erlangt werden. Vielmehr verhielt sich der 26-Jährige den eingesetzten Beamten und Rettungskräften gegenüber äußerst unkooperativ.

Nach einer Behandlung im Krankenhaus steigerte sich seine Unkooperativität in aggressives Verhalten, das schließlich in Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten mündete. Im Anschluss der medizinischen Versorgung wurde er deshalb zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Durch die Widerstandshandlungen wurden drei Beamte leicht verletzt.

Da sonst keinerlei Erkenntnisse hinsichtlich genauerer Tatumstände oder -örtlichkeiten erlangt werden konnten, werden im Rahmen der Ermittlungen Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorfall machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell