Polizei Braunschweig

POL-BS: A2 Richtung Hannover nach Unfall voll gesperrt

Braunschweig (ots)

BAB2, Helmstedt-West

23.07.25, 23.20 Uhr

LKW-Fahrer schwer verletzt

Vergangene Nacht kam es auf der A2 in Richtung Hannover in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West zu einem Verkehrsunfall, an dem u.a. zwei Sattelzüge beteiligt waren.

Kurz vor dem Unfallzeitpunkt befuhren der 45-jährige und ein 22-jähriger LKW-Fahrer hintereinander die A2 in Richtung Hannover. In Höhe des Ausfädelungsstreifens an der Anschlussstelle Helmstedt-West habe dann ein links von ihnen fahrender PKW den LKW des 45-Jährigen geschnitten, um die Autobahn zu verlassen. Infolge setzte der Notbremsassistent des vorwegfahrenden LKW ein und der 22-Jährige fuhr mit seinem LKW auf seinen Vordermann auf. Der verursachende PKW setzte seine Fahrt weiter fort und verließ die Autobahn.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Neben den Sattelzügen wurde durch auslaufende Betriebsstoffe auch die Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 600qm erheblich beschädigt. Aufgrund der Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Hannover an der Unfallstelle voll gesperrt. Die Arbeiten dauern aktuell noch an. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es dadurch zu Staubildungen.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden auch Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und zum verursachenden PKW machen können.

Hinweise nimmt das Autobahn-Polizeikommissariat unter der Telefonnummer 0531/476-3715 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell