Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen löste um 9:07 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Kleinbeckstraße aus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Gebäude bereits geräumt und die Beschäftigten befanden sich im Freien. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich eines ausgelösten Druckknopfmelders. Es stellte sich heraus, dass der Alarm durch Handwerksarbeiten ausgelöst worden war. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig.

Nach 15 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Vor Ort waren 21 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell