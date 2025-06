Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Motorrad kollidiert mit Traktor

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Am Freitag kollidierte ein Motorrad mit einem Traktor auf der Wittener Straße. Dabei wurden der Motorradfahrer sowie dessen Mitfahrerin verletzt. Bei Eintreffen der gegen 19.30 Uhr alarmierten Feuerwehr wurden die beiden Verletzten bereits durch Ersthelfer betreut. Die Feuerwehr übernahm die Versorgung der beiden Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und stellte den Brandschutz sicher. Während des Einsatzes war die Wittener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Darüber hinaus sicherte die Feuerwehr die Landung eines nachgeforderten Rettungshubschraubers auf einem angrenzenden Feld. Letztendlich wurden die beiden verletzten Personen mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Einsatzende für den Löschzug Haßlinghausen und die Löschgruppe Hiddinghausen war gegen 21.05 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell