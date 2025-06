Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungshubschraubereinsatz nach Treppensturz

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch, den 11.06.2025 wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18:45 Uhr zur Absicherung der Landung eines Rettungshubschraubers zur Elberfelder Str. gerufen. Eine Person hatte sich durch einen Treppensturz verletzt. Die Einsatzkräfte richteten den Landeplatz für den Hubschrauber auf einer Wiese gegenüber der Einsatzstelle ein. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die verletzte Person betreut. Die Person wurden mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Landung und des Starts des Hubschraubers wurde die Elberfelder Straße durch die Polizei in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Einsatz dauerte bis 20:00 Uhr und es waren 16 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

