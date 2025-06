Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Reh aus beklemmende Situation

Sprockhövel (ots)

Am Pfingstmontag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8.30 Uhr zum Sportplatz an der Kleinbeckstraße aus. Dort hatte sich ein Reh in dem Gestänge eines Tores verfangen. Die Einsatzkräfte drückten die betreffenden Stangen auseinander, so dass das Reh sich aus der misslichen Situation befreien und in angrenzenden Wald von dem Schock erholen konnte. Einsatzende war gegen 9.10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell