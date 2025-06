Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr geht auf Bevölkerung zu

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung fährt die Feuerwehr Sprockhövel in unregelmäßigen Abständen einzelne Ortsteile an, um sich dann in einzelnen Straßenzügen zu präsentieren. Am Donnerstag war der Löschzug Haßlinghausen im Rahmen dieser Aktion ab 18.00 Uhr in der Straße Im Lübbering vor Ort und zeigte den Anwohnerinnen und Anwohnern ihr Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Im Vorfeld war durch eine Postwurfsendung auf diese Aktion aufmerksam gemacht worden. Bei Bratwurst und einem kühlen Getränk suchten die Einsatzkräfte das Gespräch und erläuterten die Arbeit einer freiwilligen Feuerwehr. Löschzugführer Julian Sirrenberg erhofft sich durch diese Aktion, weiter Mitstreiter für den Dienst in der Feuerwehr gewinnen zu können.

