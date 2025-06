FW-EN: Waldbrand kann unter Kontrolle gebracht werden

Feuerwehr Sprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19 Uhr zu einem Waldbrand im Bereich des Burgfeldwegs alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten ca. 900 qm Wald und Unterholz. Aufgrund dieser Lage wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug nachgefordert. Umgehend leiteten die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte die Brandbekämpfung ein und stellten die Wasserversorgung über zwei Hydranten sicher. Ingesamt wurden fünf C-Rohre in der direkten Brandbekämpfung, sowie zwei C-Rohre in Bereitschaft eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht wurde, folgten aufwendige Nachlöscharbeiten. Mittels einer Wärmebildkamera wurde der Bereich anschließend kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Nach 90 Minuten konnte die Feuerwehr einrücken. Vor Ort waren 46 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen.

