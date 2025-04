Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Roten Bach in Slate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) - Zeugen gesucht

Parchim/WSPI Schwerin (ots)

Am Nachmittag des 25.April 2025 (14:46 Uhr) wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin mitgeteilt, dass es in Slate (bei Parchim) im Roten Bach, einem Zufluss der Elde, zu einer Gewässerverunreinigung gekommen sein soll. Eingesetzte Kräfte der WSPI Schwerin verlegten sofort in Richtung Slate, wo die Feuerwehren Parchim und Matzlow-Garwitz sowie eine Verantwortliche der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim bereits im Einsatz waren. Festgestellt wurde, dass durch derzeit noch unbekannte Täter eine noch nicht bezifferbare Menge Heizöl in einem Straßenabwasserkanal entsorgt worden war. Der Abwasserkanal ist an das Regenwassersystem der Straße angeschlossen und mündet in den Roten Bach. Durch diesen Abwasserkanal gelangte das illegal entsorgte Heizöl in den Roten Bach und von dort in einen Teil der Elde. Durch die Feuerwehr wurde der Abwasserkanal zum Roten Bach vorerst verschlossen, damit kein weiteres Heizöl austreten kann. Um zu verhindern, dass das Öl vom Roten Bach in die Elde gelangt, legte die Feuerwehr eine Ölsperre an der Mündung vom Roten Bach zur Elde aus und nahm dort die Verunreinigungen mittels Bindemittel auf. Außerdem wurde die Müritz-Elde-Wasserstraße (km 76, Höhe Slate) kurzfristig für die Schifffahrt gesperrt. Die Sperre konnte am Samstag, den 26.04.2025, wieder aufgehoben werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg-Elbe erhielt Kenntnis. Die WSPI Schwerin nahm eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung auf und bittet um Hinweise. Bitte nutzen Sie für Hinweise folgende Kontaktdaten: Telefon: 0385/55576-0 Telefax: 0385/55576-226 E-Mail: wspi.schwerin@polmv.de

