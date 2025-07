POL-BS: Autofahrer flieht vor Polizei

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Siegfriedstraße 17.07.2025, 15.00 Uhr Zeugen gesucht Als am vergangenen Donnerstagnachmittag eine Frau mit ihrer Mutter die Straßenbahnhaltestelle am Burgundenplatz in der Siegfriedstraße passierte, stellten sie dort eine am Boden liegende Seniorin fest. Unverzüglich hielten sie daraufhin an, um der Frau zu helfen. Nach Absetzen eines Notrufes haben die beiden Frauen und ein junger ...

mehr