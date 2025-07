Polizei Braunschweig

POL-BS: Seniorin leblos an einer Haltestelle gefunden

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Siegfriedstraße

17.07.2025, 15.00 Uhr

Zeugen gesucht

Als am vergangenen Donnerstagnachmittag eine Frau mit ihrer Mutter die Straßenbahnhaltestelle am Burgundenplatz in der Siegfriedstraße passierte, stellten sie dort eine am Boden liegende Seniorin fest.

Unverzüglich hielten sie daraufhin an, um der Frau zu helfen. Nach Absetzen eines Notrufes haben die beiden Frauen und ein junger Mann sofort Erste Hilfe geleistet und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Eintreffende Rettungskräfte konnten jedoch trotz aller Bemühungen nur noch den Tod der 89-Jährigen feststellen. Offensichtlich ist die Seniorin an der Haltestelle zu Fall gekommen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens werden nun Zeugen gesucht, die gegebenenfalls beobachtet haben, wie die 89-Jährige an der Haltestelle neben ihrem Rollator zu Boden gegangen ist. Laut den Ersthelfern soll gegenüber der Haltestelle möglicherweise ein Mann Zeuge des Vorfalls gewesen sein, der auch den Notruf gewählt haben soll.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Anerkennung gebührt dem beherzten Eingreifen der Ersthelfer, die die Notsituation der Seniorin erkannt haben und sofort Hilfe geleistet haben.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell