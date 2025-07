POL-BS: Betrugswarnung - Fakeshop für Vignetten

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Innenstadt 24.07.25, 02.10 Uhr Zeugen gesucht In den frühen Morgenstunden ist es in der Innenstadt zu einer Raubstraftat gekommen. Zunächst wurde der Polizei über die Leitstelle des Rettungsdienstes gemeldet, dass sich in der Kreuzstraße ein 26-jähriger verletzter Mann befindet, der Angaben macht, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Den eingesetzten Beamten gegenüber bestätigte er seine Angaben. Er habe sich in der Innenstadt, in ...

