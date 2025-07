Polizei Braunschweig

POL-BS: Braunschweiger Fall bei Aktenzeichen XY

Braunschweig (ots)

30.07.2025, 20:15h

53-Jähriger verliert Augenlicht - Täter unbekannt

Am 21. Januar des vergangenen Jahres kam es an der Ecke Cyriaksring / Luisenstraße zu einer schweren Körperverletzung. Ein bislang nicht bekannter Täter schlug einen 53-jährigen Braunschweiger nach kurzer Konversation erst mit der Faust, dann mit einer Flasche gegen den Kopf. Die Verletzung waren so schwer, dass der Mann im Nachgang sein Augenlicht verlor. Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/5698974

Am Mittwoch wird der Fall bei Aktenzeichen XY im ZDF vorgestellt. Die Polizei erhofft sich, neue Hinweise zu dem Fall erlangen zu können, die zur Ermittlung des Täters führen. Im Studio wird Kriminaloberkommissar Felkse zu Gast sein und den Fall vorstellen. Während der Sendung sind für Hinweise die Telefonnummer 0531-476 2118 und -2154 freigeschaltet. Darüber hinaus ist eine dauerhafte Erreichbarkeit über den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 gegeben.

