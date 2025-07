Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte machen sich an Snackautomaten zu schaffen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben heute Nacht, gegen 0.50 Uhr, in Bremerhaven-Geestemünde einen Snackautomaten umgeworfen. Ein wachsamer Zeuge war zu der Zeit durch einen lauten Knall im Schaufenster Fischereihafen, An der Packhalle IV, auf drei Personen aufmerksam geworden, die in Richtung des Fischerdorfes zu Fuß und von dort weiter mit ihren Fahrrädern in Richtung der Weserstraße flüchteten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten ermitteln, dass die bislang unbekannten Täter sich offenbar an dem Automaten zu schaffen machten, um an dessen Inhalt zu gelangen. Dazu stießen sie den Verkaufsautomaten um. Durch den Lärm wurde jedoch der Zeuge aufmerksam, welcher die Täter verschreckte. Diese entkamen unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

