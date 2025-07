Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angezündeter Zigarettenautomat aufgefunden

Bremerhaven (ots)

Der Polizei Bremerhaven ist am gestrigen Dienstagnachmittag, 22. Juli, in Bremerhaven-Speckenbüttel, ein aufgebrochener und angezündeter Zigarettenautomat gemeldet worden. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden den ausgebrannten Korpus im Straßengraben an der Kreuzung Timmermannallee/Stuhmer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Zigarettenautomat entwendet und an anderer Stelle aufgebrochen worden, bevor die bislang unbekannten Täter diesen in Brand setzten. Die Polizei ermittelt nun wegen einer besonders schweren Brandstiftung und bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell