Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Lebensmittel aus Sonderpostenmarkt

Bremerhaven (ots)

In einen Sonderpostenmarkt in Bremerhaven-Leherheide sind in der Nacht zum heutigen Dienstag unbekannte Täter eingebrochen. Von dort stahlen sie Lebensmittel. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 21. Juli, 19.15 Uhr, und heute früh, 6 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam eine Eingangstür des Sonderpostenmarktes im Bereich Hans-Böckler-Straße/Jakob-Kaiser-Straße und gelangten so ins Innere. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0471/953-4444 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell