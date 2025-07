POL-DA: Bad König: 18-Jähriger im Kurpark attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Oberzent (ots) - Am Montag (30.06.) kam es gegen 14.40 Uhr während des Fluges zu einem Motorausfall an einem einmotorigen Flugzeug. Durch den 51 Jahre alten, alleine im Flugzeug befindlichen Piloten aus Frankfurt, wurde daraufhin eine Notlandung auf einem Feldweg im Bereich der Eichenstraße in Airlenbach eingeleitet. Hierbei blieb die Cessna unbeschädigt und der Pilot unverletzt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch ...

