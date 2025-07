Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Montagabend (30.6.) zwischen 17 und 21 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Borsdorffstraße einzubrechen. Gewaltsam versuchten sich die Unbekannten über eine Tür Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

mehr