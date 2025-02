Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 30-Jähriger aus Neustadt/W. am 06.02.2025 um 01:50 Uhr mit seinem Opel in der Gutenbergstraße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Schon kurz nach der Ansprache durch die Beamten gab der Fahrer nämlich gegenüber den Beamten an, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Aufgrund dieser Tatsache wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

