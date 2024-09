POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Reutershagen - Geschäftsräume am Wiener Platz angegriffen

Güstrow/Teterow (ots) - Am Freitag erhielt das Polizeirevier Teterow gegen 13:15 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Teschower Chaussee in Teterow. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter tagsüber in der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:55 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ...

