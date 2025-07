Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl im Versuch - Zeugen gesucht!

Mühlhausen (ots)

Auf die Baustelle in der Nähe einer Gartenanlage am Windeberger Kreuz hatten bislang es unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, abgesehen. Die Täter machten sich an deinem Baustellencontainer zu schaffen und zerstörten an diesem ein Fenster. Die Unbekannten entwenden nichts. Am Container entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Personen die den Tathergang oder Verdächtige im genannten Zeitraum beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0194161

