Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Gegenverkehr

Klettstedt (ots)

Auf der Landstraße 3176 kam es zwischen Bad Tennstedt und Bad Langensalza. In einem Kurvenbereich bei Klettstedt geriet ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache gegen 13.40 Uhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Auto. Drei Fahrzeuginsassen im Alter von 6, 11 und 36 Jahren kamen vorsorglich in ein Klinikum. Eine 59-Jährige musste ambulant behandelt werden. Beide beteiligte Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme durch Abschleppdienste geborgen. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr kamen auch zu Einsatz. Bis zur Bergung beider Fahrzeuge kommt es an der Unfallstelle zu Sperrungen.

