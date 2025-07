LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Fahrrad

Kyffhäuserkreis (ots) - Am Sonntagnachmittag nahmen Polizeibeamte des Kyffhäuserkreises eine Anzeige wegen Betruges auf. Die Anzeigenerstatterin berichtete den Polizisten, dass sie mit einer Person über soziale Netzwerke in Kontakt stand. Diese täuschte persönliche Umstände vor, die es notwendig machten, dass die Dame Geld an den Betrüger zahlen sollte. Als der Trickbetrüger nun 25000 Euro von der 66-Jährigen ...

