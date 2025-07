Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Love-Scamming - Geld an Betrüger verloren

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Sonntagnachmittag nahmen Polizeibeamte des Kyffhäuserkreises eine Anzeige wegen Betruges auf. Die Anzeigenerstatterin berichtete den Polizisten, dass sie mit einer Person über soziale Netzwerke in Kontakt stand. Diese täuschte persönliche Umstände vor, die es notwendig machten, dass die Dame Geld an den Betrüger zahlen sollte. Als der Trickbetrüger nun 25000 Euro von der 66-Jährigen forderte, wurde diese hellhörig und informierte die Polizei. Bereits vor zwei Wochen überwies die Frau einen Betrag mittleren vierstelligen Bereich an den oder die Betrüger.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Sie kein Geld an Unbekannte überweisen sollen. Gerade im Internet gibt es zahlreiche Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen Geld verdienen wollen. Die Betrüger schaffen es sich im täglichen Leben ihrer Opfer unentbehrlich zu machen. Wenn dann etwas Zeit verstrichen ist offenbare die Scammer ihre eigentlichen Absichten. Die ahnungslosen Opfer sind zu diesem Zeitpunkt meist schon emotional abhängig.

Allgemein gilt: Seien Sie stets misstrauisch bei unglaublichen Angeboten und kontaktieren Sie im Verdachtsfall die Polizei.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

