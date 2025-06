Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Clubhaus - Zeugen gesucht

LD-Dammheim (ots)

Am Sonntagabend (22.06.2025) kam es zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Diebstahl aus dem Clubhaus des Sportvereins in der Bornheimer Straße in LD-Dammheim. Bislang unbekannte Täter gelangten in die Sporthalle und beschädigten eine Zwischentür zum Clubhaus. Hieraus entwendeten sie Bier, Snacks und ein Ladekabel. Der Gesamtsachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

