POL-PDLD: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) - Bereits in der letzten Woche kam es zu Schmierereien im Bereich des Schulzentrums in Bad Bergzabern. Am Samstag wurden nun erneut Farbschmierereien festgestellt, welche vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag verursacht wurden. Hierbei wurden wie bei der zurückliegenden Tat mit einer Schablone Bundesadler auf Mülltonnen und Türen ...

