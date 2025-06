POL-PDLD: Unfallflucht im Wingert - Zeugen gesucht

Landau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21./22.06.2025) beschädigten bislang unbekannte Täter einen in Landau im Guldengewann abgestellten PKW. Zwei Reifen an der rechten Fahrzeugseite wurden zwischen 22:00 und 10:00 Uhr plattgestochen. Der Sachschaden liegt bei ca. 700 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter ...

mehr