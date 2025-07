Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrugsmasche

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Donnerstag (24.07.2025) wurde ein 61-Jähriger im Alten Postweg offenbar Opfer einer Betrugsmasche. Der Täter ist derzeit unbekannt.

Gegen 16.00 Uhr sprach ein bislang Unbekannter den 61-Jährigen auf einem Parkplatz an und bot ihm ein Topfset als Geschenk an. Hintergrund sei eine Auslandsreise, bei der das Topfset an der Grenze versteuert werden müsse. Schließlich lud der Unbekannte tatsächlich zwei Topfsets und ein Messerset in den Kofferraum des 61-Jährigen. Anschließend bat der Unbekannte aber um eine Spende. Nachdem der 61-Jährige guten Willen zeigte und ihm Geld gab, entnahm der Mann weiteres Bargeld aus dem Geldbeutel des 61-Jährigen und forderte ihn zudem auf, mehrere hundert Euro an einem Bankautomaten abzuheben. Da sich der 61-Jährige weigerte, wurde der Unbekannte zunehmend aggressiver. Der 61-Jährige entfernte sich anschließend und meldete den Vorfall der Polizei.

Der Täter wurde als ca. 50-jähriger Südländer, 180 cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Personen, denen ähnliches passiert ist oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Generell rät die Polizei, auf sog. "Straßengeschäfte" niemals einzugehen, auch wenn das Angebot verlockend scheint. Lehnen Sie solche Angebote dankend ab und nutzen sie die klassischen Kaufmöglichkeiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell