POL-PDNR: Sachbeschädigung an Grillhütte

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Mittelstraße in Linz. Unbekannte Täter brachen die Haupteingangstür der Filiale auf und entwendeten aus der Kasse einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich übersteigt den Wert der Beute um ein Vielfaches. Hinweise zur Tat werden an pilinz@polizei.rlp.de oder ...

