Polizei Braunschweig

POL-BS: Eigentümer gesucht - Fahrräder gefunden

Braunschweig (ots)

Schützenplatz, 29.07.2025, 08:00h

Mutmaßliches Diebesgut entdeckt

Am vergangenen Dienstag meldete eine Zeugin der Polizei drei verdächtig abgestellte Fahrräder auf dem Schützenplatz. Die Fahrräder waren mit Schlössern, die augenscheinlich nicht zu den Rädern gehörten, mehrere Tage abgestellt und nicht bewegt. Dazu befand sich in der Nähe der Räder ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Aufgrund der Umstände bestand der Verdacht, dass die Fahrräder entwendet wurden. Bei zwei der drei Räder ergaben erste Ermittlungen, dass sie zuvor gestohlen wurden.

Zu dem dritten Fahrrad der Marke Morrison sucht die Polizei nun nach dem Eigentümer. Wer Hinweise zu dem Eigentümer oder dem Ort des mutmaßlichen Diebstahls geben kann, wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Nord unter 0531-476 3315 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

