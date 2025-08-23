Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bawinkel - Brand hinter Remise - keine Verletzten
Bawinkel (ots)
Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Bereich hinter einer Remise am Duisenburger Diek in Bawinkel in Brand.
Das Feuer griff auf dort gelagerte Pkw-Reifen, ein Güllefass sowie auf angrenzende Bäume über. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Rückseite der Remise beschädigt. Vor allem durch das Entzünden der Reifen entstand eine massive Rauchwolke, die kilometerweit sichtbar war.
Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell