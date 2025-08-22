POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Bedrohung

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstagmittag (21.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Georg-Haindl-Straße.

Gegen 11.30 Uhr gerieten ein 33-jähriger und ein 40-jähriger Mann in einer Firma in eine verbale Streitigkeit. In diesem Zusammenhang bedrohte der 40-Jährige den 33-Jährigen offenbar. Der 33-Jährige verständigte die Polizei.

Da zunächst nicht auszuschließen war, dass der 40-Jährige ein Messer bei sich gehabt hatte, war die Polizei mit mehreren Kräften vor Ort.

Die Beamten nahmen den 40-Jährigen im Gebäude vorläufig fest. Die Beamten stellten bei dem Mann kein Messer fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 40-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

