POL-MFR: (648) Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Fürth (ots) - Montagmittag (23.06.2025) geriet ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pegnitzstraße in Brand. Nachdem sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben, nahmen Polizeibeamte eine 23-jährige Tatverdächtige fest. Gegen 11:30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über ein Feuer in dem Gebäude in der Pegnitzstraße ein. ...

