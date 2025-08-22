Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (04.08.2025), 18.00 Uhr, bis Dienstag (05.08.2025), 11.50 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Lützowstraße mit Farbe.
Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
