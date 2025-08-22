PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (04.08.2025), 18.00 Uhr, bis Dienstag (05.08.2025), 11.50 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Lützowstraße mit Farbe.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:38

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Donnerstagvormittag (21.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Lkw-Fahrer und einem 70-jährigen Autofahrer in der Terlaner Straße. Gegen 09.15 Uhr rangierte der 42-Jährige mit seinem Lkw rückwärts in eine Einfahrt. Der 70-Jährige wartete in seinem Auto am Straßenrand. Da es dem Autofahrer offenbar zu lange dauerte, versuchte er an dem Lkw ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:38

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt vier Tatverdächtige nach Betrug fest

    Augsburg (ots) - Steinheim - Am Montag (18.08.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 81-Jährigen durch falsche Bankmitarbeiter. Daraufhin nahm die Polizei am Dienstag (19.08.2025) insgesamt vier Tatverdächtige vorläufig fest. Am Montag gab sich ein bislang unbekannter Täter am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte dem 81-Jährigen mit, ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:41

    POL Schwaben Nord: Fund eines Kinderfahrrads und "Paw Patrol"-Kinderbadehemden

    Augsburg (ots) - Ausgburg - Bereits am 03.07.2025 nahm die Polizei ein Kinderfahrrad der Marke Pegasus und zwei "Paw Patrol"-Kinderbadehemden am Ilsesee als Fundgegenstand an sich. Diese Gegenstände konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei Augsburg Süd bittet den Eigentümer des Kinderfahrrads und der Kinderbadehemden, oder Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren