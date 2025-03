Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei nimmt Handtaschenräuber fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltberg, Königsberger Straße 20.03.2025, 18:19 Uhr

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei in Wolfsburg am Donnerstagabend zwei Handtaschenräuber auf frischer Tat betreffen und festnehmen. Den jugendlichen Tatverdächtigen können nach bisherigem Ermittlungsstand weitere Taten aus jüngster Vergangenheit zugeordnet werden (wir berichteten).

Zunächst meldete eine Zeugin am Donnerstagabend über den Polizeinotruf einen Handtaschenraub in der Königsberger Straße im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg. Nachdem das 79-jährige Opfer an der Bushaltestelle "Wohltbergstraße" aus dem Bus gestiegen war und daraufhin die Königsberger Straße entlangging, näherte sich ihr plötzlich von hinten eine unbekannte männliche Person. Der Unbekannte entriss ihr unvermittelt die Handtasche, die sie bei sich trug, und flüchtete zu Fuß in Richtung Wohltbergstraße. Verletzt wurde die ältere Dame dabei glücklicherweise nicht.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten kurze Zeit später zwei 15 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße verbringen. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte flüchten.

"Nach jetzigem Stand können wir den Jugendlichen insgesamt vier Taten zuordnen. Ob sie noch für weitere Taten verantwortlich sind, werden die Ermittlungen der kommenden Tage und Wochen ergeben.", erläutert Jens Wiese, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Im Februar bildete die Polizei Wolfsburg eine Ermittlungsgruppe, die sich ausschließlich und sehr intensiv mit der Bearbeitung der Handtaschenraubtaten der letzten Monate befasste. So konnte letztendlich die Festnahme der beiden Tatverdächtigen erzielt werden. "Wir freuen uns sehr über diesen Ermittlungserfolg.", betont Polizeioberrat Wiese.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte am Freitagvormittag Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl. Am Freitagmittag erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Wolfsburg einen U-Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell