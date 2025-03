Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrerin übersieht Fahrradfahrer - 81-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Konrad-Adenauer-Platz

17.03.2025, 12.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Helmstedt wurde ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer von einer 85-Jährigen Pkw-Fahrerin übersehen und dabei schwer verletzt.

Die 85-Jährige befuhr mit ihrem Pkw von der Emmerstedter Straße kommend den Konrad-Adenauer-Platz und wollte nach rechts in den Triftweg abbiegen. Nach Zeugenaussagen zeigte dortige Lichtzeichenanlage Grünlicht und das Licht der Fußgängerampel blinkte orange. Beim Abbiegen übersah die Pkw-Fahrerin den parallel zu ihr fahrenden Pedelec-Fahrer, der in diesem Moment den Fußgänger- Fahrradweg in Richtung Vorsfelder Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 85-Jährige noch versuchte auszuweichen und gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu, die in der Klinik in Helmstedt medizinisch versorgt wurden.

Die Unfallstelle war für etwa 45 Minuten während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell