Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstagvormittag (21.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Lkw-Fahrer und einem 70-jährigen Autofahrer in der Terlaner Straße.

Gegen 09.15 Uhr rangierte der 42-Jährige mit seinem Lkw rückwärts in eine Einfahrt. Der 70-Jährige wartete in seinem Auto am Straßenrand. Da es dem Autofahrer offenbar zu lange dauerte, versuchte er an dem Lkw vorbeizufahren. Hierbei stieß der Autofahrer mit seiner Felge an den Randstein.

Dies brachte den 70-jährigen Autofahrer sehr auf. Er stieg aus, ging auf den Lkw-Fahrer zu und gab ihm offenbar unvermittelt eine Ohrfeige.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 70-jährigen Mann.

