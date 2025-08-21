Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fund eines Kinderfahrrads und "Paw Patrol"-Kinderbadehemden

Augsburg (ots)

Ausgburg - Bereits am 03.07.2025 nahm die Polizei ein Kinderfahrrad der Marke Pegasus und zwei "Paw Patrol"-Kinderbadehemden am Ilsesee als Fundgegenstand an sich. Diese Gegenstände konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Augsburg Süd bittet den Eigentümer des Kinderfahrrads und der Kinderbadehemden, oder Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, sich unter 0821/323-2710 zu melden.

