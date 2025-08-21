PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Lkw-Fahrer, nachdem er während der Fahrt nach derzeitigen Erkenntnissen aus einer Bierflasche getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Lkw-Fahrers und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Motorradfahrer

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 58-jähriger Motorradfahrer alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs. Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 24-jähriger Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und offenbar mit gefährlicher Fahrweise im Gablinger Weg unterwegs. Gegen 17.15 Uhr meldete ein Zeuge den 24-Jährigen bei der Polizei, da er offenbar mehrfach nur auf seinem Hinterrad unterwegs war. Eine Polizeistreife traf den 24-Jährigen wenig später an. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Schillstraße. In der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren