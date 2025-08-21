Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Lkw-Fahrer, nachdem er während der Fahrt nach derzeitigen Erkenntnissen aus einer Bierflasche getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Lkw-Fahrers und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 46-Jährigen.

