Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 24-jähriger Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und offenbar mit gefährlicher Fahrweise im Gablinger Weg unterwegs.
Gegen 17.15 Uhr meldete ein Zeuge den 24-Jährigen bei der Polizei, da er offenbar mehrfach nur auf seinem Hinterrad unterwegs war.
Eine Polizeistreife traf den 24-Jährigen wenig später an. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wies sein Motorrad einige Mängel auf. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 24-Jährigen.
