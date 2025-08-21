Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 24-jähriger Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und offenbar mit gefährlicher Fahrweise im Gablinger Weg unterwegs.

Gegen 17.15 Uhr meldete ein Zeuge den 24-Jährigen bei der Polizei, da er offenbar mehrfach nur auf seinem Hinterrad unterwegs war.

Eine Polizeistreife traf den 24-Jährigen wenig später an. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wies sein Motorrad einige Mängel auf. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 24-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell