Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Schillstraße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Schaden durch einen Lenker verursacht worden sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

