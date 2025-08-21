POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Augsburg - Am Samstag (23.08.2025) kann es aufgrund des Plärrerumzuges im Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Wir verweisen diesbezüglich auf die Pressemitteilung der Stadt Augsburg.
Einsatzkräfte der Polizei betreuen und begleiten den Plärrerumzug entsprechend.
