Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Mittwoch (20.08.2025) war ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs.
Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte dieser drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.
