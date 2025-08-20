PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Dienstag (19.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einer 63-jährigen Autofahrerin in der Gersthofer Straße. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 18.15 Uhr wollte die 63-Jährige an einer Einmündung abbiegen und bremste dazu bis zum Stillstand ab. Der 35-Jährige bemerkte dies, nach derzeitigen Erkenntnissen, zu spät und kollidierte mit dem Auto der 63-Jährigen. Zwei Kinder, die mit im Auto des 35-Jährigen waren, wurden dabei leicht verletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 35-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (19.08.2025) verhinderten Polizeibeamte in der Donaustraße, dass ein 33-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fährt. Gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, als er deutliche Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad zu steigen und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Geldtransporter

    Augsburg (ots) - Wechingen - Am gestrigen Montag (18.08.2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Geldtransporter in der Kreisstraße vor der SB Sparkasse. Zwischen 11.10 Uhr und 13.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter einen Geldkoffer aus dem Transporter. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Dillingen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren