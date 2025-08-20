Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Dienstag (19.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einer 63-jährigen Autofahrerin in der Gersthofer Straße. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 18.15 Uhr wollte die 63-Jährige an einer Einmündung abbiegen und bremste dazu bis zum Stillstand ab. Der 35-Jährige bemerkte dies, nach derzeitigen Erkenntnissen, zu spät und kollidierte mit dem Auto der 63-Jährigen. Zwei Kinder, die mit im Auto des 35-Jährigen waren, wurden dabei leicht verletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 35-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell